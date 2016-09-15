Дизайн одной страницы

Дизайн сайтовЗавершен19 заявок367 просмотров
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Нужно подобрать баннер(изображение) и скомпоновать на странице. 

Детали при личном общении. 

7 лет назад
linkov
Сергей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
VTory
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Спасибо за дизайн! Всем рекомендую заказывать!
Отличный заказчик) Понятная задача и быстрая оплата - рекомендую!