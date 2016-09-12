Редизайн проекта, натяжка шаблона на Опенкарт

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно примерно то же самое, что на http://you2print.ru , но на Опенкарт (указанный пример на Виртуемарт).

По указанному сайту есть верстка. Возможно, такой вариант - дизайн как таковой не делать с нуля, берем сверстанный проект и делаем его клон (меняем цветовую гамму, стили, фоны и т.д.). Далее натягиваем его на Опенкарт.

7 лет назад
BorisD
Борис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад