Редизайн проекта, натяжка шаблона на Опенкарт

Нужно примерно то же самое, что на http://you2print.ru , но на Опенкарт (указанный пример на Виртуемарт).

По указанному сайту есть верстка. Возможно, такой вариант - дизайн как таковой не делать с нуля, берем сверстанный проект и делаем его клон (меняем цветовую гамму, стили, фоны и т.д.). Далее натягиваем его на Опенкарт.