Требуется как можно быстрей реализовать интеграцию

$7
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки184 просмотра
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1) фото, куда нужно интегрировать помечены ishod1, ishod2

2) образцы с интеграциями shem1, shem2 тоже во вложении

скругление угла нужно сделать также 

верхнюю ферму нужно также нарисовать над кругом как на образце,

нужно 2 вида

Образцы и изображени куда интегрировать по ссылке https://yadi.sk/d/48kTNz5Ev48y7

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7 лет назад
wiut
27 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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