Требуется как можно быстрей реализовать интеграцию

1) фото, куда нужно интегрировать помечены ishod1, ishod2

2) образцы с интеграциями shem1, shem2 тоже во вложении

скругление угла нужно сделать также

верхнюю ферму нужно также нарисовать над кругом как на образце,

нужно 2 вида

Образцы и изображени куда интегрировать по ссылке https://yadi.sk/d/48kTNz5Ev48y7

ОСТАВЛЯТЬ СВОИ ПРОФИЛИ ВК!