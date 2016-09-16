Нарисовать лендинг (без верстки, только нарисовать)

Нарисовать лендинг. Структура лендинга - см.прототип во вложении (элементы в прототипе (кроме блока преимуществ)- только примеры! нужно придумать свои (к текстам во вложении). Блок преимуществ оставляем с корпоративного сайта pole-miel.ru

лого и шапка сайта -pole-miel.ru

Тексты - см. вложение

ссылки на лого партнеров - также список во вложении

Предлагайте бюджет и сроки. Без указания цены и сроков предложения не рассматриваю.

Оплата - СБ или постоплата