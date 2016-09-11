Нарисовать и сверстать фронт и бэк

На основе имеющихся интерфейсов необходимо нарисовать и сверстать главную (лендинг) и внутренние страницы проекта + сделать стилевую основу админки (для админки есть образец от которого отталкиваться).

В случае успешного выполнения проект можно будет взять на поддержку (отрисовка и верстка новых страниц).

Что нужно:

Адаптивная верстка и адаптивный дизайн, bootstrap, jquery, плагины для jq согласуем, less/css, максимальная простота верстки без наворотов

Чего НЕ нужно:

angular, backbone и подобные фреймы, сборщики скриптов, sass

В заявке укажите 2-3 примера верстки

Бюджет - озвучивайте, будут выслушаны все варианты с аргументацией