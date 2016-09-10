Редизайн сайта

Приветствую.

Существует и довольно давно работает сайт компании http://www.skala.ru - пришло время его освежить, с сохранением корпоративного стиля (головным является финский сайт http://www.skaala.com/). Требуются 3 PSD-макета:

главная страница - стилизованное меню основных направлений, которое можно адекватно изменять (сейчас это нереально из-за "банерного" стиля), основное меню сайта, слайд-блок, приветственный контент, последние новости.

внутренние страницы - основное меню, вложенное меню, контентная часть

мобильный вид - сокращеное меню, контентная часть

На всех трех макетах в шапке должен присутствовать - узнаваемый логотип компании, слоган, телефон для связи, флаги языков, кнопки быстрой связи/перехода на соц. ресурсы; в подвале соответственно - дублирование ключевых ссылок, контактная информация, копирайт, банерные блоки и счетчики не требуются.

От Вас требуется на этапе выбора следующая информация: ссылка на портфолио, сроки, полная стоимость, сумма аванса.

Спасибо всем откликнувшимся. Осталось только дождаться выделения бюджета от руководства - а на это нужно время. Просьба набраться немного терпения, как только будет согласовано финансирование, задача пойдет в работу к одному из Вас.