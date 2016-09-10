Редизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт46 заявок313 просмотров
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Приветствую.

Существует и довольно давно работает сайт компании http://www.skala.ru - пришло время его освежить, с сохранением корпоративного стиля (головным является финский сайт http://www.skaala.com/). Требуются 3 PSD-макета:

  • главная страница - стилизованное меню основных направлений, которое можно адекватно изменять (сейчас это нереально из-за "банерного" стиля), основное меню сайта, слайд-блок, приветственный контент, последние новости.
  • внутренние страницы - основное меню, вложенное меню, контентная часть
  • мобильный вид - сокращеное меню, контентная часть
На всех трех макетах в шапке должен присутствовать - узнаваемый логотип компании, слоган, телефон для связи, флаги языков, кнопки быстрой связи/перехода на соц. ресурсы; в подвале соответственно - дублирование ключевых ссылок, контактная информация, копирайт, банерные блоки и счетчики не требуются.

От Вас требуется на этапе выбора следующая информация: ссылка на портфолио, сроки, полная стоимость, сумма аванса.

Спасибо всем откликнувшимся. Осталось только дождаться выделения бюджета от руководства - а на это нужно время. Просьба набраться немного терпения, как только будет согласовано финансирование, задача пойдет в работу к одному из Вас.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
zuart
Артем 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад