Создать сайт для айти компании

Уже не первый проект со Стасом, все на высоте! Очень приятно работать, с клиентом который четко ставит задачу, не затягивает с обратной связью и не имеет проблем с оплатой! Получился очередной хороший проект, чему я очень рад, спасибо за предоставленную работу! Обращайтесь еще. всегда рад буду с Вами сделать очередной классный проект!