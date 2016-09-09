Нужен сайт для вулканизации

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка99 просмотров
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Нужен сайт для вулканизации

ТЗ скину в ЛС

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$300
4 дня
Талантливый дизайнер. Делает отлично. Работаем уже не первый раз, будем дальше работать, рекомендую. ;-)
Все супер) Спасибо за проекты. Обращайтесь еще) Рекомендую к сотрудничеству!
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