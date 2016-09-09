Нужен сайт для вулканизации

Добрый день, Постановка задачи: Нарисовать ленту в виде закладки, на фоне герб и надпись Приоритетные проекты... прикреплено 2 изображения, для примера. В одном из них вы увидите ленту вертикально, нужно его переделать на горизонтально, где герб в виде ...