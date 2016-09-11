Дизайн интернет-магазина украшений

$400
Дизайн сайтовЗакрыт57 заявок366 просмотров
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Нужно сделать дизайн ИМ украшений

Есть подробное ТЗ.  

Всего нужно отрисовать 7 страниц (1100 пикс), а также их мобильное разрешение (320 пикс) 

Что нужно уметь: 

- Рисовать в стиле минимализм/флет 

- Четко понимать невозможность применения arial/courier и других стандартных шрифтов в макете 

- Иметь не менее 5 отличных работ 

- Быть на связи в скайпе по мере работы над проектом 

Цена вопроса обсуждаема.

7 лет назад
kirvlr
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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