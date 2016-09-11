Дизайн интернет-магазина украшений

Нужно сделать дизайн ИМ украшений

Есть подробное ТЗ.

Всего нужно отрисовать 7 страниц (1100 пикс), а также их мобильное разрешение (320 пикс)

Что нужно уметь:

- Рисовать в стиле минимализм/флет

- Четко понимать невозможность применения arial/courier и других стандартных шрифтов в макете

- Иметь не менее 5 отличных работ

- Быть на связи в скайпе по мере работы над проектом

Цена вопроса обсуждаема.