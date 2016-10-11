kirvlr

Кироянц kirvlr

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Иллюстрации под нанесение (кружки, майки и т.п.)

    Ищем дизайнеров и иллюстраторов для отрисовки иллюстраций под нанесение на кружки, майки, бутылки, термостаканы и т.п.  Для понимания: Нам нужны иллюстрации/дизайн для авторских сувениров.  Часть сувениров дизайнится автором бренда, часть ...

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Англоязычный рерайт, большое задание

    Требуется порядка 1.000.000 символов англоязычного рерайта (40 статей)  Темы простые – дом и быт, уборка и т.п.   Нужно рерайтить существующие статьи из гугла, даем все источники.   Супер-качество не важно, важнее ...

    Рерайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужны контент-менеджеры (англ.яз)

    $500

    Нужно несколько контент-менеджеров для наполнения статей на АНГЛИЙСКОМ языке, знание которого хотя бы на минимальном уровне необходимо (!).   Всего статей &gt;70, наполнение каждой статьи занимает несколько часов.   От вас требуется:  - Базовые ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформить 70 статей (контент-мененджер)

    Нужен контент-менеджер оформить 70 статей. Важно уметь работать с wordpress и быстро (!) обрабатывать картинки. например для статьи про недорогие компьютеры нужно быстро взять картинку homeless, грубо приделать компьютер, сделать заголовок и поставить картинку на ...

    WordPress
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Спарсить товары и торговые предложения в CSV (или битрикс)

    Нужно спарсить товары и торговые предложения в CSV, а также картинки в отдельную папку.  Планируется загрузка этого каталога в Битрикс. Товаров порядка 5000, торговых предложений около 15000 (размеры, цвета)  Магазин ...

    Webasyst
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнить сайт по ремонту

    Наполнить сайт по ремонту, всего 70 страниц ремонтов - 3-5 картинок уникализировать (взять у конкурентов) - заполнить смету (взять у конкурентов) - написать небольшое описание (200-300 симв) То бишь требуется ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правки (верстка) по Wordpress

    Нужно поправить сайт на Wordpress 16 правок, все - верстальные, там криво отображается на мобустройствах, сям надо поправить размер блока. В общем - ничего сложного, однако знание верстки и WP на хорошем уровне ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Заполнить табличку XLS

    Нужно заполнить табличку с организациями - брать на официальном сайте данные и вносить в табличку.  Всего 56 организаций, столбцов порядка 20. Тип организаций - кредитные.  То бишь нужно вносить макс.процент, мин.процент, возраст с ...

    Базы данных14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работы по сайту на Drupal

    Есть сайт на друпал, который: - нужно оптимизировать скорость загрузки сайта под гугл (чем ближе к 100 - тем лучше) - решить проблему с картинками (зачем-то при программировании сайта URL закодировали в base64) ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать поддомены на Wordpress

    Задача:   - Создать и настроить функцию быстрого создания поддоменов. Чтобы у каждого поддомена был свой robots.txt, sitemap и прочие атрибуты, свойственные отдельному домену. Делается это посредством "WP Мультисайт" + немного настройки.   - Плюс ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать 20 сайтов на Wordpress

    Нужно сделать 20 сайтов на WP на базе шаблонов БЕЗ наполнения, подходящих шаблонов множество.  По сути работы на 3-5 часов.  Указывайте скайп.  Задача срочная.  Обязателен опыт работы с ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отзывы для товаров (более 500 отзывов)

    Нужно написать отзывы для товаров  Размер от 200 до 1000 символов  Товары – самые разнообразные, от бытовой техники до БАДов  Всего отзывов нужно порядка 1000, для начала напишем 500.   ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется наполнение сайта (эл.сигареты)

    Требуется наполнение сайта электронных сигарет Порядка 800 товаров + статьи. Что нужно: 1) Проставлять параметры для фильтров 2) Заливать уже написанные тексты 3) Искать и заливать фотографии ...

    Opencart
    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Opencart программист (без верстки), интеграция

    $1200

    Для разработки 2х проектов, посвященных автозапчастям требуется Opencart-программист Дизайн и верстка – есть, требуется только внедрение (интеграция, натяжка).  Обязателен опыт работы: 1) С git/аналогами ...

    GitOpencart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта на ModX

    Нужно доработать сайт на ModX Различные правки по PHP, плюс некоторые правки по чанкам Возможна почасовая или попроектная оплата От вас жду опыта в доработке ModX сайтов, а ...

    MODXPHP
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется веб-программист (Wordpress), верстка и натяжка

    $1600

    Нужно сверстать 2 мультилендинга и натянуть их на Wordpress  В каждом порядка 15 уникальных страниц  Есть десктопные макеты, 320 и по парочке 640-1600  От вас:  - Адаптивная верстка  ...

    GitHTMLSASSWordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина украшений

    $400

    Нужно сделать дизайн ИМ украшений Есть подробное ТЗ.   Всего нужно отрисовать 7 страниц (1100 пикс), а также их мобильное разрешение (320 пикс)  Что нужно уметь:  - Рисовать в стиле ...

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать CRM для веб-студии

    Интересует создание небольшой CRM для веб-студии (желательно – на основе вашей имеющейся разработки). Основные требования:  - 3х ур. архитектура (Проекты -&gt; Задачи -&gt; Подзадачи)  - Возможность подключать клиентов к проектам  - ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать тексты для мебели

    Нужно написать сео-тексты для категорий мебели (столы, шкафы, стулья, корпусная мебель и прочие категории). Всего категорий порядка 100, размер текстов ~3 т.с. Ключи, разумеется, есть. Цена - 60р/1000 симв. ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад