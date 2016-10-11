Ищем дизайнеров и иллюстраторов для отрисовки иллюстраций под нанесение на кружки, майки, бутылки, термостаканы и т.п. Для понимания: Нам нужны иллюстрации/дизайн для авторских сувениров. Часть сувениров дизайнится автором бренда, часть ...
- Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется порядка 1.000.000 символов англоязычного рерайта (40 статей) Темы простые – дом и быт, уборка и т.п. Нужно рерайтить существующие статьи из гугла, даем все источники. Супер-качество не важно, важнее ...Рерайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Нужно несколько контент-менеджеров для наполнения статей на АНГЛИЙСКОМ языке, знание которого хотя бы на минимальном уровне необходимо (!). Всего статей >70, наполнение каждой статьи занимает несколько часов. От вас требуется: - Базовые ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен контент-менеджер оформить 70 статей. Важно уметь работать с wordpress и быстро (!) обрабатывать картинки. например для статьи про недорогие компьютеры нужно быстро взять картинку homeless, грубо приделать компьютер, сделать заголовок и поставить картинку на ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно спарсить товары и торговые предложения в CSV, а также картинки в отдельную папку. Планируется загрузка этого каталога в Битрикс. Товаров порядка 5000, торговых предложений около 15000 (размеры, цвета) Магазин ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Наполнить сайт по ремонту, всего 70 страниц ремонтов - 3-5 картинок уникализировать (взять у конкурентов) - заполнить смету (взять у конкурентов) - написать небольшое описание (200-300 симв) То бишь требуется ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно поправить сайт на Wordpress 16 правок, все - верстальные, там криво отображается на мобустройствах, сям надо поправить размер блока. В общем - ничего сложного, однако знание верстки и WP на хорошем уровне ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно заполнить табличку с организациями - брать на официальном сайте данные и вносить в табличку. Всего 56 организаций, столбцов порядка 20. Тип организаций - кредитные. То бишь нужно вносить макс.процент, мин.процент, возраст с ...Базы данных14 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на друпал, который: - нужно оптимизировать скорость загрузки сайта под гугл (чем ближе к 100 - тем лучше) - решить проблему с картинками (зачем-то при программировании сайта URL закодировали в base64) ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача: - Создать и настроить функцию быстрого создания поддоменов. Чтобы у каждого поддомена был свой robots.txt, sitemap и прочие атрибуты, свойственные отдельному домену. Делается это посредством "WP Мультисайт" + немного настройки. - Плюс ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно сделать 20 сайтов на WP на базе шаблонов БЕЗ наполнения, подходящих шаблонов множество. По сути работы на 3-5 часов. Указывайте скайп. Задача срочная. Обязателен опыт работы с ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать отзывы для товаров Размер от 200 до 1000 символов Товары – самые разнообразные, от бытовой техники до БАДов Всего отзывов нужно порядка 1000, для начала напишем 500. ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется наполнение сайта электронных сигарет Порядка 800 товаров + статьи. Что нужно: 1) Проставлять параметры для фильтров 2) Заливать уже написанные тексты 3) Искать и заливать фотографии ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1200
Для разработки 2х проектов, посвященных автозапчастям требуется Opencart-программист Дизайн и верстка – есть, требуется только внедрение (интеграция, натяжка). Обязателен опыт работы: 1) С git/аналогами ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно доработать сайт на ModX Различные правки по PHP, плюс некоторые правки по чанкам Возможна почасовая или попроектная оплата От вас жду опыта в доработке ModX сайтов, а ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно доработать сайт в соответствии с ТЗ CMS - относительно понятный самопис Верстка новых элементов - уже есть Оплата позадачно или за проект Оставляйте свой скайпВеб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1600
Нужно сверстать 2 мультилендинга и натянуть их на Wordpress В каждом порядка 15 уникальных страниц Есть десктопные макеты, 320 и по парочке 640-1600 От вас: - Адаптивная верстка ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $400
Нужно сделать дизайн ИМ украшений Есть подробное ТЗ. Всего нужно отрисовать 7 страниц (1100 пикс), а также их мобильное разрешение (320 пикс) Что нужно уметь: - Рисовать в стиле ...Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт9 лет назад
Интересует создание небольшой CRM для веб-студии (желательно – на основе вашей имеющейся разработки). Основные требования: - 3х ур. архитектура (Проекты -> Задачи -> Подзадачи) - Возможность подключать клиентов к проектам - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать сео-тексты для категорий мебели (столы, шкафы, стулья, корпусная мебель и прочие категории). Всего категорий порядка 100, размер текстов ~3 т.с. Ключи, разумеется, есть. Цена - 60р/1000 симв. ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад