Opencart программист (без верстки), интеграция

Для разработки 2х проектов, посвященных автозапчастям требуется Opencart-программист

Дизайн и верстка – есть, требуется только внедрение (интеграция, натяжка).

Обязателен опыт работы:

1) С git/аналогами

2) С Opencart – не менее 2х лет, в том числе со сложными фильтрами, кастомными формами и т.п.

3) С большими массивами данных (товаров насчитывается >100 тысяч и магазин должен держать нагрузку)

4) С оптимизацией БД/магазина под большое количество запросов

Оставляйте не менее 3х примеров ваших проектов (желательно – крупных и обязательно на Opencart).

Жду ваших заявок!