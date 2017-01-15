Opencart программист (без верстки), интеграция

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки168 просмотров

Для разработки 2х проектов, посвященных автозапчастям требуется Opencart-программист

Дизайн и верстка – есть, требуется только внедрение (интеграция, натяжка). 

Обязателен опыт работы:

1) С git/аналогами

2) С Opencart – не менее 2х лет, в том числе со сложными фильтрами, кастомными формами и т.п. 

3) С большими массивами данных (товаров насчитывается >100 тысяч и магазин должен держать нагрузку)

4) С оптимизацией БД/магазина под большое количество запросов

 

Оставляйте не менее 3х примеров ваших проектов (желательно – крупных и обязательно на Opencart). 

Жду ваших заявок!

GitOpencart
8 лет назад
kirvlr
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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