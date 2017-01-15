Интеграция верстки на Битриксе (несколько страниц)

Здравствуйте всем.

1. Надо на сайт на битриксе натянуть корзину (2 состояния с авторизацией и без).

http://joxi.ru/LmG0BQ5UEVE72l

http://joxi.ru/J2baWEDtNQ7xm6

2. натянуть верстку на 1 страницу личного кабинета http://joxi.ru/82QN93Oc0e0DAd

3. создать возможность вывода рекомендуемых товаров из каталога для каждого пользователя в отдельности http://joxi.ru/krD0BejU7NYdrp (назначается админом).

Все верстка готова, верстка адаптивная.

Сделать надо срочно, сегодня-завтра желательно.

называйте сразу вашу оценку.

Профили с минусами не интересуют, не интересуют новые профили и профили без отзывов.

Работа с поэтапной оплатой, любыми видами электронных валют.