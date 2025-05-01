Сайт переношу на вордпресс. Сайт уже установил. Контент, ПЕРЕНЕСУ САМ. Сам сайт не большой. О нас, Наши врачи, Отзывы, Фото, Контакты. Шаблон этот. http://demo.fabthemes.com/umbrella 1 организовать вывод врачей по категориям и вывести названия категорий на главной ...
Установить код капчи на джумла
Сайт создан на VirtueMart 1.1.5 Joomla 1.5.25
Необходимо:
1. При просмотре товаров в опции "ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПО ЭТОМУ ТОВАРУ" установить ввод капчи
2. При оформлении заказа в корзине "регистрация клиента" установить ввод капчи
От исполнителя знание джумлы и php, понимание, что нужно делать и как реализовать. Быть на связи, сделать быстро.
Заявки фрилансеров
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