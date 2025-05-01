Установить код капчи на джумла

$25
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Закрыт1 заявка129 просмотров

Сайт создан на VirtueMart 1.1.5 Joomla 1.5.25

Необходимо:

1. При просмотре товаров в опции "ЗАДАЙТЕ ВОПРОС ПО ЭТОМУ ТОВАРУ" установить ввод капчи 

2. При оформлении заказа в корзине "регистрация клиента" установить ввод капчи 

От исполнителя знание джумлы и php, понимание, что нужно делать и как реализовать. Быть на связи, сделать быстро.

JoomlaPHP
8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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