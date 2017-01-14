Миграция сайта с wordpress на bitrix

Верстка имеется. Базу данных можно не копировать, ибо плагин магазина самописный, да и ассортимент из 30 товаров. Т.к. сайт не выкладывали в сеть, то проблем с сео тоже не будет.

По сути: натянуть верстку на движок.

Единственная трудность: дизайн верстался под Wp, а значит надо будет интерпретировать js из футера вордпресса на новый движок.

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