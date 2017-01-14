Необходимо настроить корректную выгрузку с файла xml (прайс поставщика) на мой сайт. При выгрузке все соответсвующие детали товара должны попадать в соответствующие поля карточки товара. параметр в название товара ...
Миграция сайта с wordpress на bitrix
Верстка имеется. Базу данных можно не копировать, ибо плагин магазина самописный, да и ассортимент из 30 товаров. Т.к. сайт не выкладывали в сеть, то проблем с сео тоже не будет.
По сути: натянуть верстку на движок.
Единственная трудность: дизайн верстался под Wp, а значит надо будет интерпретировать js из футера вордпресса на новый движок.
От вас: опыт работы с Битрикс + цена и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт m-doors.by Необходимо перенести все страницы с http на https. Главная страница отображается отлично, однако остальные страницы выдают ошибку "Mixed content" (см. консоль). Необходимо это исправить и ...Завершен8 лет назад
Есть блог на Wordpess. Сайт дает повышенную нагрузку на сервер (получаю жалобы от хостера) и периодически взламывается. Кто-то получает несанкционированный доступ, меняет файлы, из-за чего происходят, например, изменения в выдаче в Гугле или новые ...Завершен8 лет назад
- $40
Сайт долго загружает страницы. Необходимо провести работы по ускорению сайта. Функционал установленных плагинов должен остаться. Хостинг ssd. Сайт uth.pp.uaЗавершен8 лет назад
- $10
настроить и исправить шаблон вордпресс от багов, перевести админку темы бюджет 10$Завершен8 лет назад
JOOMLA спец Нужно скопировать сайт 1 в 1 В сайте только анкеты, функционала нет. Оставляйте заявки, кто готов мне помочь В заявках, указывайте свой скайпСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Натянуть верстку на MODX REVO Покажу в ЛС, оставляйте заявки, кто готов мне помочь В заявках указывайте свой скайп. Задание срочное.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно будет -контентное наполнение -доработка разделов (верстка, разработка). -разработка новых разделов (дизайн, верстка, программирование). Интересует Сколько у вас стоит час работы и возможно ли работать в режиме техподдержки. ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть калькулятор сделанный на HTML+JS. goo.gl/XtVqIj Нужно скопировать на WP используя какой-нибудь плагин. Калькулятор будет адаптивным. Антибот: Кальк. Работаем по БС.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
есть ленд - скину в личку , пишите . сроки и цены указывайте .Завершен8 лет назад