Редирект на HTTPS (Wordpress)

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Завершен11 заявок221 просмотр

Сайт m-doors.by﻿

Необходимо перенести все страницы с http на https.

Главная страница отображается отлично, однако остальные страницы выдают ошибку "Mixed content" (см. консоль). 

Необходимо это исправить и сделать правильный редирект 301 (без цикличной переадресации и использования js-скриптов, т.к. отдается 200 ответ).

JavaScriptWordPress
8 лет назад
qwetexac
Алексей 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Хороший исполнитель. Помог с проблемой, указал (на мой взгляд) лучший выход для ее решения. Был всегда на связи. В общем, еще поработаем :)
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад