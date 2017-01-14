Настроить и исправить шаблон вордпресс

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки173 просмотра

настроить и исправить шаблон вордпресс от багов, перевести админку темы

бюджет 10$

WordPress
8 лет назад
elektro23
Краснов 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

daniso
Дан 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$5
1 день
Старательный молодой человек. Даже к мелким заказам относится ответственно. Все выполнено хорошо спасибо большое.
Все хорошо!

Заявки фрилансеров

daniso
Дан 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад