Добавить изображения в модуль слайдшоу Joomla
Поправить косяк на WordPress
Обновил версию WP на сайте
succession.ru, пропали картинки из статей и слайдера.
Надо починить.
Дальше можем продолжить сотрудничество, задач много.
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