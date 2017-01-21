Поправить косяк на WordPress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок190 просмотров

Обновил версию WP на сайте ﻿succession.ru, пропали картинки из статей и слайдера.

Надо починить.

Дальше можем продолжить сотрудничество, задач много.

WordPress
8 лет назад
medved
51 год
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличный спец ! Моментально разобрался в проблеме и решил задачу.
Все супер :) Рекомендую.

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад