Перенести лендинг на CMS WordPress с сохранением текущего внешнего вида и функционала Сайт должен быть адаптивным (одинаково хорошо работать на всех устройствах) Создать шаблон для внутренних страниц, которые будут повторять дизайн главной страницы ...
Нужно для joomla поставить плагин размещения отзывов
На сайте сделанном на joomla (1.5.22) нужно сделать страничку, на которой посетители могут оставить отзыв о работе компании. Думаю пойдет вот этот компонент http://aleksius.com/joomla/rasshireniya/dj-reviews но можете предложить другой
условия
1. отзывы должны быть именные (желательно без регистрации)
2. премодерация размещения отзыва
3. все это дело нужно натянуть в существующую верстку сайта и добавить на главной странице кнопку Отзывы о нас.
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