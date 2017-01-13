Нужно для joomla поставить плагин размещения отзывов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок166 просмотров

На сайте сделанном на joomla (1.5.22) нужно сделать страничку, на которой посетители могут оставить отзыв о работе компании. Думаю пойдет вот этот компонент http://aleksius.com/joomla/rasshireniya/dj-reviews но можете предложить другой

условия

1. отзывы должны быть именные (желательно без регистрации)

2. премодерация размещения отзыва

3. все это дело нужно натянуть в существующую верстку сайта и добавить на главной странице кнопку Отзывы о нас.

Joomla
8 лет назад
gromka
Кирилл 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$15
1 день
Выполнил задание очень быстро и без занудства, рекомендую!
Рекомендую. Четкое ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад