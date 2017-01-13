Нужно для joomla поставить плагин размещения отзывов

На сайте сделанном на joomla (1.5.22) нужно сделать страничку, на которой посетители могут оставить отзыв о работе компании. Думаю пойдет вот этот компонент http://aleksius.com/joomla/rasshireniya/dj-reviews но можете предложить другой

условия

1. отзывы должны быть именные (желательно без регистрации)

2. премодерация размещения отзыва

3. все это дело нужно натянуть в существующую верстку сайта и добавить на главной странице кнопку Отзывы о нас.