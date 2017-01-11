Программист CMS Joomla + K2

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки151 просмотр

Добрый день.

Нужен не зажравшийся программист с прямыми руками, который сможет недорого создать сайт на основе Joomla + K2. Имеется свёрстанный на Bootstrap адаптивный макет, который требуется натянуть на Joomla и добавить функциональность в соотстветсвии с макетом. Написать пару компонентов и плагинов.

Проект очень интересный. Опыт работы с CMS Joomla обязателен. Специалист нужен периодически, не на один раз. Оплата WMR.

BootstrapJoomla
8 лет назад
xmario
Руслан 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов

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