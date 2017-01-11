Программист CMS Joomla + K2

Добрый день.

Нужен не зажравшийся программист с прямыми руками, который сможет недорого создать сайт на основе Joomla + K2. Имеется свёрстанный на Bootstrap адаптивный макет, который требуется натянуть на Joomla и добавить функциональность в соотстветсвии с макетом. Написать пару компонентов и плагинов.

Проект очень интересный. Опыт работы с CMS Joomla обязателен. Специалист нужен периодически, не на один раз. Оплата WMR.