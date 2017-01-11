Срочно! Правки WP – не задаются миниаютюры

Доброго дня.

ПС грузили сайт, хостинг включил кешированный шаблон, проблему исправил.

1) Теперь на сайте нельзя выбрать и задать миниатюру – не прогружаются картинки (они есть).

2) Виджеты аналогично нельзя создать и сохранить – висит постоянно "сохранение".

3) В header прописать ограничение по использованию admin-ajax.php (код нужный есть).

Оплата webmoney или Приват24