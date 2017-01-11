Срочно! Правки WP – не задаются миниаютюры

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Закрыт4 заявки189 просмотров

Доброго дня. 

ПС грузили сайт, хостинг включил кешированный шаблон, проблему исправил. 

1) Теперь на сайте нельзя выбрать и задать миниатюру – не прогружаются картинки (они есть).  

2) Виджеты аналогично нельзя создать и сохранить – висит постоянно "сохранение". 

3) В header прописать ограничение по использованию admin-ajax.php (код нужный есть). 

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WordPress
8 лет назад
Motorcool
Иван 
43 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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