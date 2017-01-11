Модуль оплаты Portmone для форума IPS Community Suite 4

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Создать Gateway для IPS.Commerce 4.1.17 на базе portmone.ua

Документацию portmone.ua вышлю при общении, если нужно.

Важен адвансед уровень владения фреймворком IPS.Commerce.

Нужна поддержка доступных языков с портмоне (один параметр), в зависимости от языка пользователя в ипб (в апи все это есть), выбор дефолтного языка

Также желательно интергировать выплаты (withdrawals)

8 лет назад
SanderEA
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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