Подключить php-класс смс рассылки к форме (wordpress)

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Завершен5 заявок142 просмотра

Есть необходимость отправлять смс-сообщение пользователю сразу после того как он оставил заявку. Для этих целей выбрали сервис https://www.smsprofi.ru/php_skript_otpravki_sms.php

Нужно подключить php класс, предоставляемый сервисом, к форме заявки на сайте. Сайт работает на wp. Форма сделана плагином CF7.

Если у Вас есть готовые наработки, можно осуществить данную процедуру вашим методом.

PHPWordPress
8 лет назад
misvich
Михаил 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$30
1 день
Задача была выполнена в течение 1 часа! Грамотно и быстро! Рекомендую.
Хороший заказчик, знает чего хочет, оплата моментальная, рекомендую!

Заявки фрилансеров

tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад