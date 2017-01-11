Перенести информацию со старого движка Joomla 1.5 на новый Joomla 3.6

Требуется специалист который сможет решить данную задачу перенос контента с движка Joomla 1.5 на 3.6

Для решения задачи предоставим нужные данные, есть также купленное решение для обновления Jooml'ы pkg_spupgrade

Так же есть спарсенный контент который так же можно использовать для работы. (парсер можно корректировать)

Срок выполнения задачи 1-2 дня

Оплата договорная