Необходимо реализовать ряд программных доработок сайта на CMS Magento. В заявке жду стоимость за час работы над проектом, после чего отправлю подробности для дальнейшего обсуждения. Желательно чтобы исполнитель имел опыт работы с данной ...
Натяжка сверстанного сайта на Битрикс + Программинг
Есть свёрстанный сайт, вот тут странички https://goo.gl/4hELAs
нужно интегрировать в Битрикс
Сайт по аренде/покупки лофта
Предназначен, как для арендодателей/продавцов, так и для арендующего/покупателя.
Вот тут подробнее.
https://docs.google.com/document/d/1XNGEc8Jaw2lWZ0M5TPiDFY-bkjygvXBDQuPv8A3avKE/edit?usp=sharing
Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!
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