Натяжка сверстанного сайта на Битрикс + Программинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок157 просмотров

Есть свёрстанный сайт, вот тут странички https://goo.gl/4hELAs

нужно интегрировать в Битрикс 

Сайт по аренде/покупки лофта

Предназначен, как для арендодателей/продавцов, так и для арендующего/покупателя.

Вот тут подробнее.

https://docs.google.com/document/d/1XNGEc8Jaw2lWZ0M5TPiDFY-bkjygvXBDQuPv8A3avKE/edit?usp=sharing

Пишите, пожалуйста, ориентировочные цены и сроки. Спасибо!

8 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров