Здравствуйте. Необходимо доделать сайт на dle. По большому счету сайт сделан, нужно где-то что-то убрать, поменять и т.п. Мелкие правки по всему сайту. бюджет 1500-2000р.
На сайте не работает CMS - самописная, на Codelgniter
На сайте alasha_kz не работает CMSка, написана на фреймворке Codelgniter, при клике на разделы меняются ссылки, но формы для редактирования не открываются, только пункт фотогалерея. Могу предоставить бэкап или доступы к админке и FTP-клиенту для выявления причины
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