На сайте не работает CMS - самописная, на Codelgniter

На сайте alasha_kz не работает CMSка, написана на фреймворке Codelgniter, при клике на разделы меняются ссылки, но формы для редактирования не открываются, только пункт фотогалерея. Могу предоставить бэкап или доступы к админке и FTP-клиенту для выявления причины