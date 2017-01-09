На сайте не работает CMS - самописная, на Codelgniter

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка80 просмотров

На сайте alasha_kz не работает CMSка, написана на фреймворке Codelgniter, при клике на разделы меняются ссылки, но формы для редактирования не открываются, только пункт фотогалерея. Могу предоставить бэкап или доступы к админке и FTP-клиенту для выявления причины

8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров