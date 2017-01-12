Конвертация валюты в Virtuemart 2 + мелкая донастройка

Добрый день, мне нужна легкая доработка (настройка?) Joomla 2.5 + VM 2xx

Свежесозданный сайт (копия другого, работающего сайта) geib.com.ua

Задачи -

1. Указывать цену на весь товар в долларах, отображаться должна гривна путем авто пересчета по актуальному курсу валют. Какой курс? Например продажный курс Приват Банка.

2. Изменения в cherry picker. Убрать слово "серия" , поменять местами

блоки "тип" и "производитель". Слово "производитель" заменить на "Серия" - http://prntscr.com/dtc1cx

Пока все. В процессе смены товаров скорее всего вылезут другие пожелания за отдельные деньги.

PS Отдам предпочтение исполнителю из Украины

PPS Ищу человека для регулярных мелких правок в Joomla на собственных сайтах