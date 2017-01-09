Сделать сайт под аукционам

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок147 просмотров

Нужно сделать сайт с подобным функционалом: gavels.ru

Нужно реализовать:

- кабинет продавца

- кабинет покупателя

- кабинет админа

- учет начислений/ списаний баланса

Можно воспользоваться готовой платформой, дизайн можем сделать или найдем шаблон.

Детальное ТЗ описываем, степень детализации можем обсудить при личном общении.

В отклике прошу указать наличие опыта реализации подобных задач (с ссылками на проекты), варианты решения, сроки, стоимость.

8 лет назад
denisr235
Денис 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров