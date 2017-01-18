Настройка шаблона WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок276 просмотров

Есть такой шаблон http://demo.kaliumtheme.com/fashion/ уже скачанный и установленный на WP на домене http://oneform.com.ua/

Нужно настроить шаблон в вид как на демо.

Нужны главная страница, страница категории одного вида, страница товара одного вида, о нас, контакты, корзина, оформление заказа (убрать много лишнего). Все как в шаблоне Fashion по ссылке.

Yoast SEO, sitemap, robots.txt, Google tag manager

Потом объяснить по скайпу как в дальнейшем настраивать. 

Цена, сроки? В Киеве приветствуется встреча.

WordPress
8 лет назад
fotofeel
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

willen
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$40
7 дней
С Владимиром работать приятно и продуктивно. Осмысленно подходит к задаче, все в срок. Исчерпывающий в коммуникации и понимании задачи. Рекомендую!
Интересный проект. Очень профессиональное отношение.

Заявки фрилансеров

willen
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад