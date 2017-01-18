Настройка шаблона WordPress

Есть такой шаблон http://demo.kaliumtheme.com/fashion/ уже скачанный и установленный на WP на домене http://oneform.com.ua/

Нужно настроить шаблон в вид как на демо.

Нужны главная страница, страница категории одного вида, страница товара одного вида, о нас, контакты, корзина, оформление заказа (убрать много лишнего). Все как в шаблоне Fashion по ссылке.

Yoast SEO, sitemap, robots.txt, Google tag manager

Потом объяснить по скайпу как в дальнейшем настраивать.

Цена, сроки? В Киеве приветствуется встреча.