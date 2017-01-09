Внести правки на сайт WP

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Закрыт1 заявка145 просмотров

Прикрепил ТЗ, посмотрите. Нужно сделать с 11 пункта и до конца. Пишите свои цены и сроки, и вопросы если появятся.

WordPress
8 лет назад
wetnim
Роман 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров