Внести изменения на сайт Joomla

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок144 просмотра

- меню в мобильной версии не отображает

- изменить язык с английского на модулях

- добавить картинки на слайдеры

- изменить высоту хедера 

Joomla
8 лет назад
karpov226
Андрей 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров