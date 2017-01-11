Установить и доработать готовый Bitrix-шаблон под магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки188 просмотров

Необходимо установить, настроить Bitrix-шаблон в действующий интегрированный с 1С интернет-магазин на Bitrix, а так же доработать под конкретное задание. 

Условия: 

- Положительные отзывы. 

- Большой опыт работы с Bitrix. 

- Контакты через телефон или скайп, возможно встречи. 

- Соблюдение всех сроков. Если задерживаются сроки и начинаются поиски оправданий проект передастся другому!

Оплата после выполнения задачи в полном объеме. 

При удачной работе постоянное сотрудничество. 

Подробности исполнителю. 

Просьба откликаться только программистам, которые согласны с условиями и готовы в последующем к сложным проектам на Bitrix. Заявки всех будут обработаны и могут быть предложены другие проекты на Bitrix! 

8 лет назад
tehnosait
Денис 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров