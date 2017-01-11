Установить и доработать готовый Bitrix-шаблон под магазин

Необходимо установить, настроить Bitrix-шаблон в действующий интегрированный с 1С интернет-магазин на Bitrix, а так же доработать под конкретное задание.

Условия:

- Положительные отзывы.

- Большой опыт работы с Bitrix.

- Контакты через телефон или скайп, возможно встречи.

- Соблюдение всех сроков. Если задерживаются сроки и начинаются поиски оправданий проект передастся другому!

Оплата после выполнения задачи в полном объеме.

При удачной работе постоянное сотрудничество.

Подробности исполнителю.

Просьба откликаться только программистам, которые согласны с условиями и готовы в последующем к сложным проектам на Bitrix. Заявки всех будут обработаны и могут быть предложены другие проекты на Bitrix!