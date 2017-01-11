Сделать меню,чтобы отображалось в мобильной версии
Установить и доработать готовый Bitrix-шаблон под магазин
Необходимо установить, настроить Bitrix-шаблон в действующий интегрированный с 1С интернет-магазин на Bitrix, а так же доработать под конкретное задание.
Условия:
- Положительные отзывы.
- Большой опыт работы с Bitrix.
- Контакты через телефон или скайп, возможно встречи.
- Соблюдение всех сроков. Если задерживаются сроки и начинаются поиски оправданий проект передастся другому!
Оплата после выполнения задачи в полном объеме.
При удачной работе постоянное сотрудничество.
Подробности исполнителю.
Просьба откликаться только программистам, которые согласны с условиями и готовы в последующем к сложным проектам на Bitrix. Заявки всех будут обработаны и могут быть предложены другие проекты на Bitrix!
Заявки фрилансеров
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