Здравствуйте! Нужно, чтобы в административной панели сайта на Joomla 3 списком или в виде календаря можно было бы выбирать (или прописать) конкретные датЫ (не дни недели!!!), когда необходимо показывать этот модуль. Соответственно в другие даты модуль ...