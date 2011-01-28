Добрый день! Нужен специалист, хорошо знающий Wordpress, чтобы наполнить сайт информацией на нескольких языках. Желательное общение – WhatsApp или Телеграмм.
Компания АКНГ оказывает полный комплекс услуг по созданию сайтов:
* Создание дизайна сайта.
* Верстка шаблонов.
* Программирование сайтов под индивидуальные проекты.
* Создание логотипов.
* Создание флеш (flash) анимации.
* Копирайтинг и рерайтинг.
- Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно, чтобы в административной панели сайта на Joomla 3 списком или в виде календаря можно было бы выбирать (или прописать) конкретные датЫ (не дни недели!!!), когда необходимо показывать этот модуль. Соответственно в другие даты модуль ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $3000
Доброго времени суток! Необходимо создать копию по функционалу сайта по продаже-покупке биткоинов [url=https://localbitcoins.net/]localbitcoins.net[/url] (нужен такой же функционал). Оплата поэтапная. Варианты работы: 1. Создание с нуля независимый сайт (копия сайта!!!). 2. Создание сайта на коробочное системе управления сайтом с интеграцией с [url=https://localbitcoins.net/]localbitcoins.net[/url] (документация – [url=https://localbitcoins.net/api-docs/]localbitcoins.net/api-doc...[/url] ) Просьба ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо установить, настроить Bitrix-шаблон в действующий интегрированный с 1С интернет-магазин на Bitrix, а так же доработать под конкретное задание. Условия: - Положительные отзывы. - Большой опыт работы с Bitrix. - Контакты через телефон или скайп, возможно встречи. - Соблюдение всех сроков. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $400
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Надо создать оригинальный запоминающийся и узнаваемый стиль и дизайн сайта, логотип для креативного агентства. Работа и доработки до победного конца. Техническое задание исполнителю на почту. Нужны приблизительные расценки на работу ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Здравствуйте. Нужен контент-менеджер медицинского сайта (тематика: кардиохирургия, кардиология). Сайт как для профессионалов и для пациентов. Обязанности: 1. Разрабатывать и создавать структуру сайта, стратегию. 2. Поиск текста в российских и зарубежных источниках. 3. Загрузка текстов на сайт (joomla). Требования: 1. Большой ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать тексты для детского развивающего центра. Текстов много. Долгосрочное сотрудничество. Не один месяц. Тематика - логопедия, психология, развитие и образование детей и так далее. Оплата ТОЛЬКО после написания текста (можно за каждый). Главное - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10000
Нужны программисты сайтов, которые смогут "написать" интернет-магазин типа http://www.220-volt.ru/ с нуля и его запустить. Нужна предварительная стоимость и ориентировочные сроки. Определить все это сложно без технического задания, поэтому, допустим, что надо сделать аналог данного сайта ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Основная работа над страницей товара – http://studio-alpha.ru/a3/work/chaika.jpg ... Условия: оплата по ФАКТУ окончания работы, положительные отзывы у исполнителя, БОЛЬШОЙ ОПЫТ в программировании. Качественный дизайн и задание исполнителю. Жду Ваших предложений и предварительную стоимость. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо написать тексты про грузчиков, переезд и грузоперевозки. Задание исполнителю. Требование к исполнителю: наличие опыта в написании таких текстов и положительные отзывы. Прошу Вас писать стоимость. Оплата по факту принятия работы.Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Необходимо доделать интернет-магазин на джумла (virtuemart) - настроить компоненты и модули и т.д. Причина доделывания - исчез исполнитель, которые создал шаблон на основе дизайна, не доделав всю работу, не отвечает на сообщения. Условия: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Нужно создать интернет-магазин. Основная работа над страницей товара – olmi.ru-tc.ru/example.jpg. Условия: сроки до 7 дней, положительные отзывы, БОЛЬШОЙ ОПЫТ в программировании, перспектива сотрудничества. Дизайн и задание исполнителю. Прошу оценивать свои возможности (короткое описание ниже). Жду Ваших ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5000
Нужен программист сайтов, который сможет "написать" интернет-проект торгового центра с нуля и его запустить. Принцип работы – wikimart.ru. Бюджет ОБСУЖДАЕТСЯ. Перспектива долгосрочного сотрудничества с этим проектом и с новыми. Дизайн, верстку и "сайт под ключ" ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
С целью расширения услуг для долгосрочного сотрудничества требуется web-верстальщик шаблонов Amiro.cms. Требования: 1. к верстке: блочно, семантично, валидно, кроссбраузерно. 2. к личным качествам: ответственность, оперативность, порядочность, положительные отзывы, наличие опыта. 3. Оплата: первый проект: 50% предоплата, ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно разработать дизайн для компании, занимающейся обогревом трубопроводов и продажей электроматериалов (каталог). Понравившиеся сайты заказчика - simrossru и obogrevkrovli.ru . Техническое задание исполнителю на почту. Прошу указать Вашу стоимость и сроки. Перспектива постоянного сотрудничества.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, укажите , пожалуйста, ваши цены на разработку flash, расположенном на сайте http://osc4.template-help.com/drupal_28963/?q=node . Перспектива постоянного сотрудничества.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад