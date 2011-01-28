tehnosait

Денис tehnosait

 
43 годаРоссия/Калининград
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Компания АКНГ

Компания АКНГ оказывает полный комплекс услуг по созданию сайтов:

* Создание дизайна сайта.

* Верстка шаблонов.

* Программирование сайтов под индивидуальные проекты.

* Создание логотипов.

* Создание флеш (flash) анимации.

* Копирайтинг и рерайтинг.

Дизайн сайтаFlashВерстка шаблона
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Контент менеджер

    Добрый день!  Нужен специалист, хорошо знающий Wordpress, чтобы наполнить сайт информацией на нескольких языках. Желательное общение – WhatsApp или Телеграмм.

    WordPress
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Расширить настройки модуля в joomla

    $50

    Здравствуйте!  Нужно, чтобы в административной панели сайта на Joomla 3 списком или в виде календаря можно было бы выбирать (или прописать) конкретные датЫ (не дни недели!!!), когда необходимо показывать этот модуль. Соответственно в другие даты модуль ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт продажи-покупки биткоинов

    $3000

    Доброго времени суток!  Необходимо создать копию по функционалу сайта по продаже-покупке биткоинов [url=https://localbitcoins.net/]localbitcoins.net[/url] (нужен такой же функционал). Оплата поэтапная.  Варианты работы:  1. Создание с нуля независимый сайт (копия сайта!!!).  2. Создание сайта на коробочное системе управления сайтом с интеграцией с [url=https://localbitcoins.net/]localbitcoins.net[/url] (документация – [url=https://localbitcoins.net/api-docs/]localbitcoins.net/api-doc...[/url] )  Просьба ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Установить и доработать готовый Bitrix-шаблон под магазин

    Необходимо установить, настроить Bitrix-шаблон в действующий интегрированный с 1С интернет-магазин на Bitrix, а так же доработать под конкретное задание.  Условия:  - Положительные отзывы.  - Большой опыт работы с Bitrix.  - Контакты через телефон или скайп, возможно встречи.  - Соблюдение всех сроков. ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание дизайна сайта креативного агентства

    $400

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Надо создать оригинальный запоминающийся и узнаваемый стиль и дизайн сайта, логотип для креативного агентства. Работа и доработки до победного конца. Техническое задание исполнителю на почту. Нужны приблизительные расценки на работу ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент менеджер для медицинского сайта

    $500

    Здравствуйте. Нужен контент-менеджер медицинского сайта (тематика: кардиохирургия, кардиология). Сайт как для профессионалов и для пациентов. Обязанности: 1. Разрабатывать и создавать структуру сайта, стратегию. 2. Поиск текста в российских и зарубежных источниках. 3. Загрузка текстов на сайт (joomla). Требования: 1. Большой ...

    JoomlaТексты для сайта
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты для центра развития детей

    Необходимо написать тексты для детского развивающего центра. Текстов много. Долгосрочное сотрудничество. Не один месяц. Тематика - логопедия, психология, развитие и образование детей и так далее. Оплата ТОЛЬКО после написания текста (можно за каждый). Главное - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интернет-магазин инструмента.

    $10000

    Нужны программисты сайтов, которые смогут "написать" интернет-магазин типа http://www.220-volt.ru/ с нуля и его запустить. Нужна предварительная стоимость и ориентировочные сроки. Определить все это сложно без технического задания, поэтому, допустим, что надо сделать аналог данного сайта ...

    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать сайт-каталог обоев на joomla

    $500

    Основная работа над страницей товара – http://studio-alpha.ru/a3/work/chaika.jpg ... Условия: оплата по ФАКТУ окончания работы, положительные отзывы у исполнителя, БОЛЬШОЙ ОПЫТ в программировании. Качественный дизайн и задание исполнителю. Жду Ваших предложений и предварительную стоимость. ...

    Joomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтинг по теме грузчиков

    $50

    Необходимо написать тексты про грузчиков, переезд и грузоперевозки. Задание исполнителю. Требование к исполнителю: наличие опыта в написании таких текстов и положительные отзывы. Прошу Вас писать стоимость. Оплата по факту принятия работы.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Магазин на joomla

    $500

    Необходимо доделать интернет-магазин на джумла (virtuemart) - настроить компоненты и модули и т.д. Причина доделывания - исчез исполнитель, которые создал шаблон на основе дизайна, не доделав всю работу, не отвечает на сообщения. Условия: ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать интернет-магазин

    $500

    Нужно создать интернет-магазин. Основная работа над страницей товара – olmi.ru-tc.ru/example.jpg. Условия: сроки до 7 дней, положительные отзывы, БОЛЬШОЙ ОПЫТ в программировании, перспектива сотрудничества. Дизайн и задание исполнителю. Прошу оценивать свои возможности (короткое описание ниже). Жду Ваших ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Cайт торгового центра

    $5000

    Нужен программист сайтов, который сможет "написать" интернет-проект торгового центра с нуля и его запустить. Принцип работы – wikimart.ru. Бюджет ОБСУЖДАЕТСЯ. Перспектива долгосрочного сотрудничества с этим проектом и с новыми. Дизайн, верстку и "сайт под ключ" ...

    Веб-программирование24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется верстальщик шаблонов для Amiro.cms

    $250

    С целью расширения услуг для долгосрочного сотрудничества требуется web-верстальщик шаблонов Amiro.cms. Требования: 1. к верстке: блочно, семантично, валидно, кроссбраузерно. 2. к личным качествам: ответственность, оперативность, порядочность, положительные отзывы, наличие опыта. 3. Оплата: первый проект: 50% предоплата, ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо создать дизайн сайта

    $100

    Нужно разработать дизайн для компании, занимающейся обогревом трубопроводов и продажей электроматериалов (каталог). Понравившиеся сайты заказчика - simrossru и obogrevkrovli.ru . Техническое задание исполнителю на почту. Прошу указать Вашу стоимость и сроки. Перспектива постоянного сотрудничества.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программист Flash

    Здравствуйте, укажите , пожалуйста, ваши цены на разработку flash, расположенном на сайте http://osc4.template-help.com/drupal_28963/?q=node . Перспектива постоянного сотрудничества.

    Flash
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
StVolZen
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Расширить настройки модуля в joomla
Денис грамотный заказчик. Четкая постановка ТЗ. Прием работы по ТЗ. Оплата без задержек.
Отличная работа! Все сделано вовремя и профессионально согласно техническому заданию. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Тексты для центра развития детей
Все договоренности соблюдены, работа принята и оплачена, заказчик в общении вежливый, впечатления от сотрудничества — позитивные!
Наталья молодец! Очень хорошие и содержательные тексты написаны с соблюдением всех сроков и приняты с первого раза. Тема раскрыта. Спасибо. Работаем дальше.
Ответный отзыв
mulbergerio
Роман 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Магазин на joomla
Оплата в срок и в полном объёме. Замечания только по существу.
Роман просто молодец! Все сделал четко, в срок, качественно. Всегда в сети, все быстро исправлял и добавлял!
Ответный отзыв
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Необходимо создать дизайн сайта
Приятно общаться. Приятно работать. Четкие требования. Быстрая и полная оплата! ********************** !!!!!!!!РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!! **********************
Все сделал в срок, быстро внес дополнения согласно пожеланиям клиента, все и всем довольны, рекомендую, будем сотрудничать и дальше!
Ответный отзыв