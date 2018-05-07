Контент менеджер

Размещение товаров интернет-магазина браслетов
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Добрый день!
Нужен специалист, хорошо знающий Wordpress, чтобы наполнить сайт информацией на нескольких языках. Желательное общение – WhatsApp или Телеграмм.
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