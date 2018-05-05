Копирайтинг и публикация на сайт (бинарные опционы)

Нужно откорректировать и красиво организовать страницу на сайте. Знание HTML, а также современных тенденций визуализации. Платформа PrestaShop. фото и видеоматериалы есть. Если вы работаете в данной сфере, знаете как это быстро и четко сделать, вы профессионал своего дела, жду Ваших ...