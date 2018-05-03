Для тех кто работал с megagroup.ru (Наполнение Интернет-Магазина)

Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок183 просмотра
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Работа по каталогу:

1) Просматриваем прайсы по кондиционерам (есть: Неинвенторные, Инвенторные, Мульти сплит системы, Канальные, Кассетные, Полупромышленные) 

2) Выгружаем товар полным каталогом, через файл CSV заполняем и загружаем по каждой категории (советуемся если не понятно)

3) Описание (таблица размеров, цен, мощьности) берем с сайта http://www.klimatpult.ru сверяем с описание и ценами в нашем прайсе! Так же берем с этого сайта фото! 

4) Загружаем под каждый кондиционер всю линейку размеров (таблицу) с ценами. Через CMS панель администрирования

Срок сдачи работы: 2 дня

Бюджет задания: 2500 рублей

6 лет назад
guest_15252956638251
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад