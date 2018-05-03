Нужен человек который с легкостью без ошибок сможет добавлять материалы на сайты с движком DLE. Например - lichniekabineti.ru Тексты буду предоставлять, а данные под заголовком "Контакты компании" и фотографии сайта нужно будет делать Вам! + если сможете писать ...
Для тех кто работал с megagroup.ru (Наполнение Интернет-Магазина)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа по каталогу:
1) Просматриваем прайсы по кондиционерам (есть: Неинвенторные, Инвенторные, Мульти сплит системы, Канальные, Кассетные, Полупромышленные)
2) Выгружаем товар полным каталогом, через файл CSV заполняем и загружаем по каждой категории (советуемся если не понятно)
3) Описание (таблица размеров, цен, мощьности) берем с сайта http://www.klimatpult.ru сверяем с описание и ценами в нашем прайсе! Так же берем с этого сайта фото!
4) Загружаем под каждый кондиционер всю линейку размеров (таблицу) с ценами. Через CMS панель администрирования
Срок сдачи работы: 2 дня
Бюджет задания: 2500 рублей
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт5 лет назад
ТЗ Заполнить текстом и картинками блоки на сайте. Переход по значкам на соц сети. Внутренние доработки по сайту.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
На информационный проект медицинской тематики требуется контент-менеджер для оформления 30 статей. В обязанности входит: • размещение готовых статей на сайт на базе WordPress; • их оформление; • подбор картинок и видео. Средний размер статьи 7000 символов.Оплата 40 руб./статья. Подробное ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимы несколько человек с чувством юмором для наполнения контентом групп в социальных сетях по следующим темам: Кулинария (3) Мода и стиль (4) Отдых и Туризм (2) Здоровье (3) Спорт (3) Юмор (6) Необычные подарки своими руками (5) Дом - Дача (3) Транспорт/ Логистика (2) В скобках ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую друзья, мне нужен контент-менеджер для игрового сайта времнно на май, июнь, июль. Нужно по 1 статье в день размещать на сайте по всем правилам сео. Займет 30-40 минут вашего времени в день, желательно чтобы вы ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
https://docs.google.com/document/d/1dy7s-GzgbOpFKs1DD_68dTfb_FWlxjpdlxCcIqCEZo4/edit вот тут товар Картинки предоставлю все простоНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Два месяца назад, на сайте поменяли следующее: Левое меню сделали - меню в моб версии ( http://prntscr.com/jcaqmm )и убрали снизу в моб версии левое меню снизу https://masterdorin.ru В моб телефоне и здесь http://quirktools.com/screenfly/ разнится внешний вид. конкретно, если в ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется специалист для периодических работ по заполнению базы световых продуктов. Просьба оставить свои контакты.Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть копия нашего сайта http://pansionat-kirovec.ru/ на вордпрессе, собственно вот она http://gd-uyut.ru/. Сайт уже залит на хостинг и готов к работе. Там нужно сменить контент под другую гостиницу. Контент (текста, фото и т.д.) брать отсюда - http://azur.ru/arxipka/db.php?owner=285 Сайт сделан на ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно натянуть новый шаблон на сайтНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад