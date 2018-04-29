Наполнение контентом групп в социальных сетях

Необходимы несколько человек с чувством юмором для наполнения контентом групп в социальных сетях по следующим темам:

Кулинария (3)

Мода и стиль (4)

Отдых и Туризм (2)

Здоровье (3)

Спорт (3)

Юмор (6)

Необычные подарки своими руками (5)

Дом - Дача (3)

Транспорт/ Логистика (2)

В скобках число статей/постов в день.

Минимум 40 слов. Максимум 80 словСтатья должна быть уникальная (98%-100% уникальности). Информационная и интересная, отвечающая на запрос посетителя. Статья должна быть дополнена изображениями и видео.

Знание немецкого языка будет преимуществом для выбора исполнителя (ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ДАННОГО КРИТЕРИЯ)