Найти ошибки на сайте вордпрес

Два месяца назад, на сайте поменяли следующее:

Левое меню сделали - меню в моб версии ( http://prntscr.com/jcaqmm )и убрали снизу в моб версии левое меню снизу

https://masterdorin.ru

В моб телефоне и здесь http://quirktools.com/screenfly/ разнится внешний вид.

конкретно, если в моб версии нажать на навигация через http://quirktools.com/screenfly/ откроется меню из 6 пунктов, а если это сделать в мобильнике то откроется другое меню, меню которой в десктопе отображается слева, такая была задумка, но http://quirktools.com/screenfly/ отображается по прежнему старое меню.

Нужно найти ошибки на сайте, после изменений на сайте количество звонков уменьшилось в несколько раз.

Нужно как минимум, вернуть, как было, конкретно, чтоб левое меню отображалось в моб версии внизу сайта, а в меню "навигация" в моб версии показывалось стандартное меню