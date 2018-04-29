Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (100 штук) CMS OpenCart Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата. P.S. пожалуйста, оставляйте заявку только если готовы работать. Оставить заявку и неделю не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить доску объявлений новыми объявлениями из других источников.
Проект находится в Новой Зеландии, необходимо знать английский язык.
Количество объявлений - 2000 штук
Срок исполнения 4-6 недель.
Подробности во вложении.
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