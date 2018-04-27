Перенос товара

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Необходимо перенести порядка 40 (+-) позиций товара, если не правильно посчитал можно рассчитаться по факту за каждую позицию. Переносим товар на Wordpress Woocomerce. 

Какие поля нужно заполнять:

1. мета теги (тайтл, кей, дискрипшн)

2. фото

3. название

4. описание 

5. прикрепить к категории 

6. цена

6 лет назад
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад