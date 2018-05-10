Написать и опубликовать отзывы на различных сайтах.

Есть написанные статьи на заданную тему. Необходимо их публикация на платформе. Вам необходимо: - найти тематические красивые картинки 2-3 картинки для статьи - размещать статьи каждый 2-3 часа (отложенного размещения в системе нет) - написать захватывающий заголовок (примеры дадим) - ...
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Здравствуйте.
Есть сайт строительной компании, необходимо раскидать по интернету положительных отзывов о его работе.
1. Найти 30-50 площадок где пишут отзывы о строительных организациях. Можно использовать поисковый запрос вида "название компании отзывы" либо "отзывы о строительных компаниях". Это поможем выявить сайты где уже ранее были отзывы о нас. Допускается повторно написать на них отзыв, но с условием 1 отзыв 1 сайт. Также приветствуются новые площадки
2. Написать 30-50 отзывов в районе 500 символов каждый
3. Опубликовать отзывы на ранее найденных площадках.
4. Предоставить отчет со ссылками на отзыв.
Укажите цену за 1 отзыв при условии заказа 30-50 отзывов.
Ссылку на нашу компанию предоставим исполнителю либо в личные сообщения.
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