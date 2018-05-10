Написать и опубликовать отзывы на различных сайтах.

Наполнение сайтовЗавершен9 заявок227 просмотров
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Здравствуйте.

Есть сайт строительной компании, необходимо раскидать по интернету положительных отзывов о его работе.

1. Найти 30-50 площадок где пишут отзывы о строительных организациях. Можно использовать поисковый запрос вида "название компании отзывы" либо "отзывы о строительных компаниях". Это поможем выявить сайты где уже ранее были отзывы о нас. Допускается повторно написать на них отзыв, но с условием 1 отзыв 1 сайт. Также приветствуются новые площадки

2. Написать 30-50 отзывов в районе 500 символов каждый

3. Опубликовать отзывы на ранее найденных площадках.

4. Предоставить отчет со ссылками на отзыв.

Укажите цену за 1 отзыв при условии заказа 30-50 отзывов.

Ссылку на нашу компанию предоставим исполнителю либо в личные сообщения.

6 лет назад
luzh1n
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
nat_z83
40 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$96
7 дней
Наталья, задав минимум вопросов, очень четко поняла поставленную задачу и приступила к выполнению задания в тот же день, когда её выбрали исполнителем. Форму и порядок оплаты согласовали без лишних споров, чтобы всем было удобно и безопасно. Работа была выполнена в оговоренный срок. По окончанию, нам был предоставлен подробный отчет о проделанной работе. Рекомендуем Наталью, как ответственного исполнителя, хорошо понимающего что от него хотят.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ. Оплата в срок. Буду рада еще поработать)