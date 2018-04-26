Требуется исполнитель для наполнения корпоративного сайта, тематика - недвижимость бизнес-класса. Нужен грамотный, ответственный исполнитель с хорошим опытом и желательно в указанной тематике. Страницы (например): главная, новости, команда, контакты, стандарты застройщика, карточки обьектов/квартир и др. Т.к. недвижимость бизнес-класса, ...
Подобрать и загрузить фото 100k товаров на интернет-магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть новый интернет-магазин и более 100 000 товаров
Тематика: отделочные материалы и напольные покрытия.
CMS MODX
Надо двигаться по каталогу и находить фото товаров в интернете (БЕЗ вотермарк) и загружать на сайт.
Цены и сроки в студию
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