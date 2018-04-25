Журналист на сайт

$300
Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок248 просмотров
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На новостной сайт требуется журналист для ежедневной публикации материалов. Тематика: банки, финансы и тд. 

Обязанности:

  • поиск информации для сайта
  • рерайтинг новостей и размещение их на сайте
  • публикация в соц. сети
Требования:

  • быть онлайн в течении дня
  • не менее 5 новостей в день
  • умение делать рерайтинг
  • опыт работы с wordpress и публикацией новостей
  • грамотность, внимательность, организованность
Условия:

  • оплата день в день, либо каждую неделю
  • рерайтинг - 35 руб./1000 символов
  • пубилкация и оформление новости - 15 руб/шт.
  • публикация в соц. сети - 5 руб./шт.
6 лет назад
Kopa
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад