Наполнить интернет магазин товаром

Тестовый сайт готовый к наполнению

Ссылка на админку сайта http://78.24.217.215/backend/dashboard

Доступы:

[email protected]

123456

Старый сайт, откуда берем товар http://fashionlovestory.ru

Ссылка на видео инструкцию по добавлению товара https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N0eFZc8kiPg06pb3yhbeFAOZMCZmUgdu

____

Я насчитала около 400 товаров для наполнения

1. Наполняем поочередно каждую категорию, товар берем со старого сайта. Пользуемся фильтрами

категории для удобства и правильного заполнения. Прежде чем наполнять, считаем

сколько товаров на начало добавления на старом сайте (например, в платьях на

старом 100 товаров, вот и на тестовом-новом в итоге должно получиться 100

товаров), счет необходим, потому что сам клиент может еще добавлять новинки на

старый сайт, в целом чтоб не запутались.

2. Для добавления товаров вам нужен блок "Товары", единственный блок в админке, с которым вы будете работать. При добавлении товара необходимо копировать (заполнять) следующие поля:

2.1. На вкладке "основные настройки"

- название товара

- обязательно копируем url товара, тот который на старом сайте, очень важно (url необходимо сохранить в том виде, которые есть) копируем от слеша http://prntscr.com/j9gzi6 (если его не заполнить, url сгенерится автоматически)

- категорию к которой относится товар (обращаться внимание, если он находится в категории распродажа или новинки, их тоже проставлять)

- артикул

- описание товара

- главную картинку товара и дополнительные картинки (сохраняем очередность), перед тем как залить картинки на сайт, обязательно прогоняем каждую через сервис оптимизации изображений http://optimizilla.com/ru/

2.2. На вкладке "цена и наличие"

- цена

- скидку в рублях (если есть)

- наличие (все товары ставим "в наличие"

2.3. На вкладке "Связанные"

- связанные товары не проставляем, нечем, т.к. еще не наполнили необходимым кол-вом товаров,которое можно закрепить за товарами

2.4. На вкладке "Свойства"

Изначально перейдя на нее у вас там будет пусто. Длят ого, что бы появились поля для заполнения необходимо нажать кнопку "Сохранить и продолжить редактирование" -> http://prntscr.com/j9hsyc

После нажатия на кнопку, появятся поля для заполнения характеристик товара.

- заполняем характеристики товара (размер/длина/цвет/стиль), значение эти полей можно подглядеть в фильтрах категории -> http://prntscr.com/j9hu3e

2.5. На вкладке "SEO"

- заполняем метатеги (тайтл, дескрипшен и кейвордс) просто скопировав в эти поля название товара (для удобства, этот пункт можно делать совместно с проставлением поля название товара)

3. Наполняем все товары с сайта из категорий:

- платья

- костюмы

- футболки

- брюки

- комбинезоны

- юбки

- блузы

- верхняя одежда

- и категорию SALE

4. Позавершению заполнения какой-либо категории, пожалуйста, отписывайтесь, мы оперативно проверим работу.

5. Ссылка на инструкцию https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N0eFZc8kiPg06pb3yhbeFAOZMCZmUgdu по наполнению товарами. Нет, ничего сложного, абсолютно. Система администрирования очень удобная.