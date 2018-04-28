Наполнить интернет магазин товаром

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Тестовый сайт готовый к наполнению
Ссылка на админку сайта http://78.24.217.215/backend/dashboard
Доступы:
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Старый сайт, откуда берем товар http://fashionlovestory.ru
Ссылка на видео инструкцию по добавлению товара https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N0eFZc8kiPg06pb3yhbeFAOZMCZmUgdu
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Я насчитала около 400 товаров для наполнения
1. Наполняем поочередно каждую категорию, товар берем со старого сайта. Пользуемся фильтрами
категории для удобства и правильного заполнения. Прежде чем наполнять, считаем
сколько товаров на начало добавления на старом сайте (например, в платьях на
старом 100 товаров, вот и на тестовом-новом в итоге должно получиться 100
товаров), счет необходим, потому что сам клиент может еще добавлять новинки на
старый сайт, в целом чтоб не запутались.
2. Для добавления товаров вам нужен блок "Товары", единственный блок в админке, с которым вы будете работать. При добавлении товара необходимо копировать (заполнять) следующие поля:
2.1. На вкладке "основные настройки"
- название товара
- обязательно копируем url товара, тот который на старом сайте, очень важно (url необходимо сохранить в том виде, которые есть) копируем от слеша http://prntscr.com/j9gzi6 (если его не заполнить, url сгенерится автоматически)
- категорию к которой относится товар (обращаться внимание, если он находится в категории распродажа или новинки, их тоже проставлять)
- артикул
- описание товара
- главную картинку товара и дополнительные картинки (сохраняем очередность), перед тем как залить картинки на сайт, обязательно прогоняем каждую через сервис оптимизации изображений http://optimizilla.com/ru/
2.2. На вкладке "цена и наличие"
- цена
- скидку в рублях (если есть)
- наличие (все товары ставим "в наличие"
2.3. На вкладке "Связанные"
- связанные товары не проставляем, нечем, т.к. еще не наполнили необходимым кол-вом товаров,которое можно закрепить за товарами
2.4. На вкладке "Свойства"
Изначально перейдя на нее у вас там будет пусто. Длят ого, что бы появились поля для заполнения необходимо нажать кнопку "Сохранить и продолжить редактирование" -> http://prntscr.com/j9hsyc
После нажатия на кнопку, появятся поля для заполнения характеристик товара.
- заполняем характеристики товара (размер/длина/цвет/стиль), значение эти полей можно подглядеть в фильтрах категории -> http://prntscr.com/j9hu3e
2.5. На вкладке "SEO"
- заполняем метатеги (тайтл, дескрипшен и кейвордс) просто скопировав в эти поля название товара (для удобства, этот пункт можно делать совместно с проставлением поля название товара)
3. Наполняем все товары с сайта из категорий:
- платья
- костюмы
- футболки
- брюки
- комбинезоны
- юбки
- блузы
- верхняя одежда
- и категорию SALE
4. Позавершению заполнения какой-либо категории, пожалуйста, отписывайтесь, мы оперативно проверим работу.
5. Ссылка на инструкцию https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N0eFZc8kiPg06pb3yhbeFAOZMCZmUgdu по наполнению товарами. Нет, ничего сложного, абсолютно. Система администрирования очень удобная.
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