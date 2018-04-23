Здравствуйте, Сайт на WordPress + Woocommerce Если вы не работали с этой CMS и Woo то проигнорируйте проект. Нужно закончить наполнение каталога товарами указанными в таблице, всего их 50-60 шт. У каждого очень мало параметров 1-2 + ...
Контент-менеджеры для загрузки видеороликов и рерайта заголовков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются контент менеджеры для наполнения сайтов с видео.
Необходимо получить от редактора ссылки на видеоролики, скачать, сделать рерайт заголовка (несколько слов на английском, сам ролик смотреть не нужно - к нему есть подробное описание), загрузить ролик, прописать к нему теги.
Занятость частичная, 3-4 часа в день, время по выбору.
Оплата 10-12 USD за день.
Пишите мне в скайп Konstantin XV
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