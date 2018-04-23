Контент-менеджеры для загрузки видеороликов и рерайта заголовков

$12
Наполнение сайтовЗакрыт46 заявок1034 просмотра
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Требуются контент менеджеры для наполнения сайтов с видео.

Необходимо получить от редактора ссылки на видеоролики, скачать, сделать рерайт заголовка (несколько слов на английском, сам ролик смотреть не нужно - к нему есть подробное описание), загрузить ролик, прописать к нему теги.

Занятость частичная, 3-4 часа в день, время по выбору.

Оплата 10-12 USD за день.

Пишите мне в скайп Konstantin XV

6 лет назад
clash
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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