Регистрация на сайтах по ТЗ

Добрый день. ТЗ во вложении. Нужно через мою почту зарегистрироваться на сайтах. За 1 регистрацию плачу 4-5 рублей, см ТЗ.

Оставляйте скайп и скажите, когда можете приступить. Желательно закончить работу в течении дня.