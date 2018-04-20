Регистрация на сайтах по ТЗ

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Добрый день. ТЗ во вложении. Нужно через мою почту зарегистрироваться на сайтах. За 1 регистрацию плачу 4-5 рублей, см ТЗ.

Оставляйте скайп и скажите, когда можете приступить. Желательно закончить работу в течении дня.

6 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад