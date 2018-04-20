Разослать предложения участникам группы ВК. Высокая оплата

$50
Наполнение сайтовЗакрыт24 заявки305 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть группа, состоящая более чем из 2.000 подписчиков - это целевая аудитория, которая может купить наш товар.

Дальнейший алгоритм думаю понятен. Можем договориться с процента продажи (можно зарабатывать фактически пассивно копеечку).

Скорее для новичков. Жду ваши заявки :)

6 лет назад
OkossBB
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад