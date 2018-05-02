Наполнить готовым контентом и небольшие изменения на joomla

$15
Наполнение сайтовЗавершен2 заявки200 просмотров
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Наполнить готовым контентом и небольшие изменения на joomla. Подробное тз в файле.

Joomla
6 лет назад
stb_serg
Сергей 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
P_Andrey
Андрей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$20
4 дня
Очень благодарен, что сделали все на высшем уровне с учетом всех моих пожеланий!
Отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Было приятно поработать. Рекомендую!
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