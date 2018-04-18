Добавление около 50 статей с подбором картинок

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На сайт https://fermers.ru/ нужно добавить чуть более 50 статей. Все тексты находятся в онлайн сервисе и большая часть из них уже оформлена HTML тегами. Объем 1-го текста 5000 - 8000 знаков. От контент менеджера нужно:

1. На каждые 1000 знаков подобрать тематическую картинку.

2. Там где не хватает форматирование, доработать форматирование (выделить заголовки, списки и т.д., но в 90% это уже сделано).

3. Написать заголовки H1 (заголовок статьи) и Title (заголовок, который будет в шапке браузера и сниппете поисковиков), для написания этих заголовков нужно будет смотреть заголовки конкурентов.

По стоимости:

1. Если будете выполнять эту работу без написания заголовков (то есть без пункта 3), готов платить 5 руб за 1000 знаков б/п.

2. Если сможете делать хорошие заголовки (пункт 3), то готов платить 7,5 руб за 1000 знаков б/п.

ТЗ на составление заголовков во вложении, если опыта в этом нет, то могу предложить добавление текстов без составления заголовков.

В заявке укажите скайп и на какой формат добавления претендуете (с заголовками или без).

6 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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