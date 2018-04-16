Распространение объявления по доскам

Наполнение сайтовЗакрыт18 заявок503 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Предоставлю список досок объявлений, текст и фото объявления. 

2. необходимо "размножить" одно объявление на 20-30 досок.  

3. Предоставить отчет в виде списка ссылок с объявлениями. 

Оплата 50/50. Стоимость за 1 объявление 25 руб. Срок 2 дня. 

В будущем будут повторные заказы.

6 лет назад
guero
Алекс 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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