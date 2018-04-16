Распространение объявления по доскам

Требуется добавление товаров с описанием, сво-ми и фото, редактирование цен, добавление статей в блог Поиск и Редактирование фотографий Желательно знания по теме напольных покрытий Обязательно знание OpenCart и модуля ImportCSV
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Предоставлю список досок объявлений, текст и фото объявления.
2. необходимо "размножить" одно объявление на 20-30 досок.
3. Предоставить отчет в виде списка ссылок с объявлениями.
Оплата 50/50. Стоимость за 1 объявление 25 руб. Срок 2 дня.
В будущем будут повторные заказы.
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