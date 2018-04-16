Ручной сбор информации

Требуется наполнение сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вручную, при помощи Google поиска собрать ссылки на сайты по определённой тематике и сохранить в таблице Эксель. Оплата за каждую ссылку, количество ссылок не ограничено, главное, чтобы они были неповторяющиеся(перед внесением список надо будет делать проверку на наличие, через функцию поиск в файле) и соответствовали тематике. Тематика будет подробно обговорена перед началом работы.
В отклике прошу указать цену за одну ссылку.
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